MG’ler jeneratör olacak

Doğan Trend Otomotiv, afetzedelerin barınma ve ısınma ihtiyaçlarına yönelik enerji ihtiyacını karşılamak için ilk aşamada 20 adet elektrikli SUV’unu, mobil jeneratör olarak kullanılması için deprem bölgesine yola çıkarmaya hazırlanıyor.

Son 100 yılın en büyük felaketini yaşayan Türkiye’de bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken diğer taraftan da evlerine giremeyen veya evleri yıkılan depremzedelere yardım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk günden bu yana bölgeye desteğini devam ettiren Doğan Trend Otomotiv, afetzedelerin barınma ve ısınma ihtiyaçlarına yönelik enerji ihtiyacını karşılamak için ilk aşamada 20 adet elektrikli SUV’unu, mobil jeneratör olarak kullanılması için deprem bölgesine yola çıkarmaya hazırlanıyor.

Bir araç 3 çadır

Elektrik enerjisinin istenilen her yere taşınabilmesini sağlayan V2L (vehicle to load - araçtan cihazlara elektrik) teknolojisi ile özel bir kabloyu elektrikli MG’ye takıp diğer ucundaki 3’lü priz ile 70 kilowatt saate kadar enerji sağlanabiliyor. 70 kilowatt saat enerji, bir ailenin evindeki temel enerji ihtiyaçlarını 1 ay boyunca karşılayabiliyor. Sadece bir otomobil 3 çadır veya konteyneri aynı zamanda ısıtılıp aydınlatabiliyor. 3 priz ile saatte 3,3 kilowatta kadar güç tüketen bu teknolojiyle aydınlatma, elektrikli ısıtıcı ve telefon şarjı gibi ihtiyaçları 2 gün boyunca aynı anda karşılanabilecek. Grubun temsil ettiği Wallbox markası ise projede kullanılacak elektrikli otomobillerin şarj edilebilmesi için şarj istasyonlarını temin etti. Afet bölgesindeki bayileri öncelikli olmak üzere ilk günden itibaren yardım için seferber olan firma, deprem bölgesine yönelik olarak faaliyetlerini aralıksız sürdüreceğini belirtti.