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Mikroplastik kirliliği Antarktika’ya ulaştı

03 Aralık 2022, Cumartesi 19:14
Türkiye’nin bilim üssü kurma projesi kapsamında Antarktika kıtasına giden bilim insanları, Robert Adası’ndaki 3 lagün ve buzul göle dalarak örnekler topladı. Tortu örneklerinde mikroplastik bulundu.

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Türkiye’nin Antarktika kıtasına bilim üssü kurma projesi kapsamında ‘2’nci Ulusal Arktik Bilim Seferi’ ile beyaz kıtaya giden bilim insanları, Güney Shetland Adaları’nda bulunan Robert Adası’ndaki 3 lagün ve buzul göle dalarak örnekler topladı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Raif Kandemir ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) Araştırma Görevlisi Dr. Korhan Özkan tarafından alınan tortu örnekleri, özel kaplarda saklanarak araştırılmak üzere Türkiye’ye getirildi. RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Mikroplastik Araştırma Grubu ekip lideri Doç. Dr. Ülgen Aytan ve araştırma görevlisi Yasemen Şentürk’ün numunelerde yaptığı incelemelerde, Antarktika’daki buzul gölünde ‘fiber’ ve ‘parça’ tipte mikroplastik bulunduğu belirlendi. Çalışma, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) düzenlenen ‘6. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı’nda bilim dünyasıyla paylaşıldı.

İnsanlık için çok kötü bir şey

RTEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Raif Kandemir, örnekleri ODTÜ’den Dr. Korhan Özkan ile birlikte Güney Shetland Adaları’ndaki Robert Adası’ndan aldıklarını belirterek “Örnekleri adanın üzerindeki 3 lagün ve buzul gölünden aldık. Örneklerin içerisinde mikroplastiklere rastlandı. Antarktika’da da mikroplasiklerin olabileceğini ortaya çıkarttık. Adanın üzerinde Şili’nin terk edilmiş bir üssü var ve burası aynı zamanda çok sayıda bilim insanının da ziyaret ettiği bir ada. Ancak mikroplastikler sadece insanlar tarafından getirilmiyor, rüzgarlar tarafından da kaynağından çok uzak bölgelere taşınabiliyor. Plastiklerin Antarktika’ya kadar taşınması; sedimentlerin, su kolonun hatta belki de balıkların bile içerisinde olması, bulgu anlamında belki bizim için iyi ama insanlık için çok kötü bir şey” dedi. 

Mikroplastik kirliliği her yere ulaştı

Antarktika’dan getirilen örneklerin büyük kısmında ‘fiber’ ve ‘parça’ tipte mikroplastik tespit edildiğini açıklayan RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Mikroplastik Araştırma Grubu ekip lideri, Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ülgen Aytan, “Himalayalarda bile mikroplastiklere rastlamak mümkün. Mikroplastik kirliliği her yere ulaştı. İnsan baskısından uzak bu alanlar bize atmosferik taşınımın ne kadar önemli olduğunu ve maalesef bu kirleticiyle mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor” dedi.

Haber Merkezi

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