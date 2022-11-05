Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Erdek Körfezi’nde 22 metre derinlikte dalış yaparak, incelemelerde bulundu.

Prof. Dr. Sarı, müsilaj çamurunun geçen yıl ile aynı miktarda deniz dibinde bulunduğunu tespit etti. Prof. Dr. Sarı, “Müsilaj geçen yıl büyük bir felaket olarak karşımıza çıktı. Marmara Denizi’nin yüzeyini köpükler halinde kapladığında fark ettik” dedi. Artıgerçek’de yer alan habere göre müsilajın bitmediğini söyleyen Prof. Dr. Sarı şunları söyledi: “Yüzeyde köpüklü halini görmediğimizde müsilajın bittiğini düşündük. Müsilaj bitmedi ve bitmeyecek. Etkileri önümüzdeki yıllarda yine görünür hale gelecek. Zamanı meçhul ama, tekrarı kesin. Ekosistem ile pazarlık olmaz. Haber Merkezi

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