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19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Müslüman çevre dostu olmalı

19 Nisan 2023, Çarşamba 05:00
Prof. Dr. Saffet Köse iyi bir Müslümanın çevre dostu olması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Saffet Köse tabiatı, çevreyi, hayvanları koruma konularında İslam’ın nasıl bir yol gösterdiğini yazdı. Köse’nin yazısının paylaşıldığı Fikirturu instagram hesabında şunlar kaydedildi:

Gelişen teknolojik imkânlar, bir taraftan hayata konfor katıyor, diğer taraftan doğanın dikkatsiz, duyarsız ve hoyratça kullanımı sebebiyle insanın hızlıca kirlettiği ya da tükettiği çevreye verilen zararlar artık toprak, su, hava ve diğer varlıklar tarafından tolere edilemez hale geliyor. İslam’ın iki ana kaynağı Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’in (asm) sünnetinde çevrenin korunması konusunda çağları aşan, zamandan mekândan bağımsız günümüzde daha da iyi anlaşılabilecek önemli esaslar mevcut. İslâmî düşüncede çevre ve doğayı koruma yükümlülüğün başında emanet bilinci gelir. Emanet, onu elinde bulundurana ait olmayan ve usulüne uygun şekilde korumayı gerekli kılan şeyleri kapsar. Kur’ân-ı Kerîm, emanete riayeti mümin olmanın gereği sayar. Hz. Peygamber de (asm) emanete riayetsizliği ihanet olarak belirler ve sosyal sonucunu da kargaşanın, bozulmanın, dolayısıyla toplumsal kıyametin, yani kargaşanın işareti görür.

Denge bozulursa

Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hz. Peygamber’in (asm) Hadislerinde doğal yapının bozulması fesâd kavramıyla ifade edilir ve hem sosyal düzenin hem de fiziki âlemin bozulmasını kapsar. Tam karşılığı kokuşmuşluk, asli kimliğin kaybı, bu sebeple de iticilik ve işe yaramazlıktır. Bu noktada Kur’ân-ı Kerîm uyarıda bulunur ve doğal dengeyi bozmanın sonucunu haber verir: “İnsanların kendi elleriyle yapıp-ettikleri yüzünden karasıyla deniziyle her tarafta fesâd (kokuşma) ortaya çıktı. Allah belki bu yaptıklarından vazgeçip ders alırlar diye eylemlerinin sonuçlarından bir kısmını onlara tattırıyor.” Bu fesâd sebebiyle insanın yaşam alanı daralmakta, yaşam kalitesi düşmekte, imkânlar azalmakta, bir kısmı da sağlık ile ödenmektedir.

Lütfiye Kef Özdemir

 

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