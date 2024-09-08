NASA, Starliner mekiğinden gelen “tuhaf sesleri” açıkladı

5 Haziran’da uzaya gönderilen daha sonra teknik aksaklıklar nedeniyle uzayda mahsur kalan NASA astronotlarından biri, Starliner kapsülünden “tuhaf sesler” geldiğini söylemişti.

NASA, sorunlu Boeing Starliner uzay aracından gelen “tuhaf” seslerin mürettebatın tehlikede olduğunu göstermediğini duyurdu. Boeing, 2 ertelemenin ardından 5 Haziran’da 2 NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı. Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın Dünya’ya dönüşü 4 kez ertelenmişti.

Starliner uzay aracıyla haziranda Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) giden Butch Wilmore, NASA’nın Houston ekibiyle iletişime geçerek Starliner’dan “tuhaf sesler” geldiğini söylemişti. Artık kesilen olağandışı seslerin, uzay aracını UUİ’ye bağlayan ses sistemindeki sorunlardan kaynaklandığı belirtildi. Hafta sonu astronot Butch Wilmore, Starliner aracının “tuhaf” diye tanımladığı ürkütücü bir titreşim sesi çıkardığını bildirmişti. Görev kontrolörlerinden sesi incelemelerini ve bir açıklama bulabilirlerse rapor etmelerini istemişti. Şimdiyse uzay ajansı bir çözüm bulduğunu ve “gürültü ve geri beslemenin yaygın” olduğunu söylüyor.

(TRT Haber)

