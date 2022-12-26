Nefesten hastalık tespiti yapan cihaz

Türk bilim insanlarınca, yapay zeka teknolojisi kullanılarak, insan nefesindeki bileşenlerden hastalık tespiti yapabilen “akıllı analiz cihazı” geliştirilecek.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü (TÜYZE) Başkanı Prof. Dr. Songül Varlı, yapay zeka teknolojisinin büyük bir hızla tıp alanında kullanıldığını söyledi. Verilerin depolanması ve analizi esasına dayanan yapay zekanın, robotik cerrahiden, test ve görüntüleme sonuçlarının değerlendirilerek tanı konulmasına kadar birçok alanda hekimin önemli yardımcılarından biri olmaya başladığını anlatan Varlı, bu teknolojiyle birlikte zamandan tasarruf sağlanırken bilginin teyit edilebildiğini kaydetti. Varlı, son yıllarda sağlık stratejilerinde yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine ağırlık verildiğini, birçok AR-GE çalışmasının yapıldığını dile getirdi. Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü olarak, tanı sistemlerinden cihaz üretimine kadar birçok farklı proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Varlı, Türkiye’nin dünya ile eş zamanlı olarak bilimsel çalışmaların içinde yer aldığını vurguladı. AA

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