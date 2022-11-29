Nüfusun yüzde 85’i çipli kimliğe geçti

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85’i çipli kimlik kartı kullanırken, ehliyet özelliği yüklenmiş çipli kimlik kartı kullananların sayısı 4 milyon 744 bin 867’ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından derlenen bilgiye göre, nüfus hizmetleri kapsamında, “taklit edilemeyen görsel ve elektronik güvenlik” özelliklerine sahip yeni çipli kimlik kartlarının dağıtımına 14 Mart 2016’da Kırıkkale’de başlandı. Uygulamayla 15 Kasım 2022 itibarıyla çipli kimlik kartı kullananların sayısı 70 milyon 997 bin 128 oldu. Böylece, TÜİK’in son verilerine göre 84 milyonu aşan Türkiye nüfusunda çipli kimlik kartı sahiplerinin oranı yaklaşık yüzde 85’e yükseldi. Eski tip nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi için tarih sınırı getirilmedi. AA

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