Robot personel görevde

ABD’de sağlık sektöründe personel eksikliği yaşanıyor. Chicago’daki bir hastane bu açığı teknolojiyle aşmaya çalışıyor, robotlardan yararlanıyor.

2 robot ayda 1800 kez malzeme taşıdı ABD’de gündem hastanelerdeki sağlık personeli eksiği. Chicago yakınlarındaki bir hastane, bu sorunu robotlarla aşmaya çalışıyor. Hastanede, iki robot kullanılmaya başlandı. Robotlar, neredeyse 24 saat aralıksız çalışıyor. Sadece kısa bir süre şarj edilmeleri gereken robotların göğsünde dijital bir ekran bulunuyor. Kapıları açmak için kollarına yerleştirilen kimlik kartlarını kullanıyorlar. Hastane yetkililerine göre robotlar, hastane personelinin işini epey kolaylaştırıyor. İstatistiklere göre, iki robot, 6 aylık bir dönemde, ayda yaklaşık 1800 kez malzeme taşıdı. Yaklaşık 1 buçuk kilometre yol katetti. Böylece hastane personelini tesis içinde 2 milyondan fazla adım atmaktan kurtarmış oldular. (TRT Haber)

Okunma Sayısı: 185

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.