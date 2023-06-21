Robotlara karşı dikkatli olun

Google, kendi çıkardığı Bard adlı yapay zeka sohbet robotunu geliştirmeye devam ederken, ana şirketi Alphabet çalışanlarına uyarıda bulundu: “Sohbet robotlarına, hatta Bard’a karşı dikkatli olun.”

Google, sızıntı korkusu nedeniyle OpenAI’nin ChatGPT’si veya Google’ın kendi yapay zekası Bard gibi sohbet botlarına gizli bilgileri girmemelerini tembih etti. Reuters’ın haberine göre, Google, gizli bilgileri ve materyalleri sohbet botlarına göndermemeleri için çalışanlarına “Sohbet robotlarına, hatta Bard’a karşı dikkatli olun.” diyerek uyarıda bulundu. Samsung, Amazon ve Deutsche Bank gibi firmaların sohbet botlarına karşı çalışanlarını uyardıkları ve güvenlik çemberleri kurdukları belirtildi. Samsung, geçtiğimiz ay çalışanlarının ChatGPT kullanmasından dolayı şirket verilerinin sızdırıldığını duyurmuştu.

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