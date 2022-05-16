Salda Gölü bataklığa döndü

Her yıl milyonlarca turisti ağırlaması nedeniyle Türkiye’nin gözbebeği görülen Salda Gölü, yaşanan kuraklık nedeniyle adeta can çekişiyor.

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, geçtiğimiz yıllarda doğal güzelliğiyle gündemden düşmüyordu. Kumlarının çalındığı iddiaları da çok konuşulan Salda Gölü, Amerikan Uzay Ajansı NASA’nın dahi takibinde yer alıyor. “Türkiye’nin Maldivleri” olarak nitelendirilen ve her yıl milyonlarca turisti ağırlaması nedeniyle Türkiye’nin gözbebeği görülen Salda Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle adeta can çekişiyor. Kar yağışlarının da su seviyesini yükseltmeye yetmemesinin ardından kuruyan bölgeler, yağışların etkisiyle bataklık halini aldı. Salda’nın o eski halinden eser kalmadı. Salda’nın suyundaki çekilmenin tek nedeni kuraklık değil. Ayrıca kuyu sondajları, gölün etrafındaki sulama göletleri ve barajlar suların azalmasına neden oluyor. Salda Gölü Koruma Derneği ve çevreciler, gün geçtikçe hem insanların verdiği zararlar hem de kuraklık nedeniyle görüntüsü bozulan Salda Gölü’nün özel koruma alanı olarak ilan edilmesini talep ediyor.

Haber Merkezi