"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Şerit antenler her yerde

02 Mayıs 2019, Perşembe 22:31
Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın Ericsson’un, her yerde internet bağlantısı sağlayacak konsept bir baz istasyonu anten sistemiyle geleceği keşfe çıktığını belirterek, “Ericsson Radyo Şeritleri” konseptinin, yüksek ve güçlü radyo performansı sunacağını ve mobil ağlara kolay, hızlı kurulan ve esnek yapılar getireceğini söyledi.

Yalçın,  “Şirket olarak anten boyutlarını küçük bir kibrit kutusu büyüklüğüne getirmeye çalışıyoruz. Laboratuvarlarımızda yapışkan banda entegre edilebilecek ölçüde küçük ve esnek antenler geliştiriyoruz. Ericsson Radyo Şeritleri adını verdiğimiz bu antenler, belirli alanlarda ve her yerden internet bağlantısı sağlayabilecek” dedi. 

Okunma Sayısı: 74
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ne yapsalar reform

    “Faiz lobisi Türkiye’ye gelen 650 milyar doları betona gömendir”

    İşsizlik fonu devleti ve patronu finanse ediyor

    Arap Baharı felâkete dönüştü

    Maduro askerlerle yürüdü

    ''Savaşı değil, diplomasiyi desteklemeliyiz''

    Almanya'nın başkentinde bebeklere en çok Muhammed ismi verildi

    Tarlada 1 lira, tezgâhta 6 lira

    'Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun var'

    Gazzeli balıkçılar uluslararası topluma seslendi

    Yeni Zelanda'dan üzücü haber!

    ''Kızgın demir basın özgürleşirse ifade özgürlüğü sağlanırsa soğur''

    Zarif: İran ABD ile gerginliği artırmak istemiyor'

    ''Devlet ailenin huzur ve refahı için gerekli tedbirleri almakla mükelleftir''

    Çavuşoğlu: ABD ile Henüz her konuda mutabık değiliz mesafe katediliyor

    CHP Genel Başkan Yardımcısı: Seçimin yenilenmesinin hiç kimseye faydası yok

    Adana'da HES yapımı sırasında patlama; 1'i ağır 4 yaralı

    Ramazanda Metabolizmanızı düzeltmeniz için 5 adım

    Mayıs ayında 5 metre kar; Bir aydır uğraşıyorlar

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Malûm şahısla siyaset yoluyla galebe edilmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî: Mahkeme hür ve tarafsız olmalı
    Genel

    Çiftçi ekimden vazgeçince buğday da alarm veriyor
    Mikail YAPRAK

    Hak ve adalet yerini bulur
    Süleyman KÖSMENE

    Ramazan’a hazır mıyız?
    Ahmet BATTAL

    İşaret fişeği mi, izli mermi mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Belirsizlik zarar veriyor
    Genel

    Tırtılın kelebeğe dönüşmesi, haşri ispatlıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.