Siber saldırganlar online alışverişi hedef alıyor

Kaspersky, tüketicileri, kimlik avı dolandırıcılarına karşı uyardı. Kaspersky açıklamasına göre, online alışverişlerin sayısı arttıkça kimlik avı dolandırıcılığı ile karşılaşma olasılığı da yükseliyor.

Yılbaşı alışverişi sırasında tüketiciler güvenliği geri plana atabiliyor. Kaspersky Digital Ödemeler Anketi’ne göre, Ortadoğu bölgesinde yaşayan katılımcıların yüzde 52’si online bankacılık veya mobil cüzdan hizmetlerini kullanırken kimlik avı dolandırıcılığıyla karşılaştı. Yüzde 49’u kişisel olarak taklit edilmiş web siteleriyle, yüzde 48’i de sosyal mühendislik kullanılarak yapılan dolandırıcılıklarla (kısa mesajlar veya aramalar yoluyla) karşı karşıya kaldı. Kimlik avında tüketicilere tatil promosyonları sunan popüler markalar yem olarak kullanılıyor ve böylece müşterilerin finansal verileri ve hesap bilgileri çalınabiliyor. Yılbaşı döneminde artan online aktiviteler internette gizlenen siber suçluların dikkatini çekiyor.

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