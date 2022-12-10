Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Bağımlılıklarla Mücadele Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, siber zorbalığa karşı medya okuryazarlığı farkındalığının artırılması gerektiğini söyledi.

Gezgin, 470 lise ve ortaokul öğrencisinin incelendiği “siber zorbalık” çalışması yaptıklarını belirtti. Gezgin, “Siber zorbalık ile akıllı telefon bağımlılığı, ikisinin de olumsuz bir durum olduğunu biliyoruz. Bunların birbirleriyle ilişkisini anlıyor ve gözlem yapabiliyoruz. İkisinin de ortak noktası var. Stres, depresyon ve şiddet eğilimi gibi durumlar var. İkisinde de kızgınlık ve agresiflik gibi durumlar ortak seyrediyor.” dedi. Gezgin, “Medya okuryazarlığı dersinin okullarda artırılması gerekiyor. Teknoloji her yerde ve teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, siber aylaklık gibi olgular yavaş yavaş her yerde arttı. Bunlarla mücadele edebilmek için medya okuryazarlığını çok iyi öğrenmeliyiz.” diye konuştu.