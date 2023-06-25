Sıcaklık artarsa müsilaj tetiklenebilir

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Denizi’nde yazın sıcaklıklarının artışıyla tekrar müsilaj görme riskinin bulunduğunu söyledi.

İzmir Körfezi'nde ''müsilaj'' tehlikesi! Prof. Dr. Okyar, 2021 yılında Marmara Denizi’nde yıkıcı bir müsilaj olayının yaşandığını hatırlattı. Okyar, “Müsilajın ardından birincil tüketici olan zooplanktonik organizmalarla balık yumurta ve larvalarını örnekleyememiştik, balık stokları yok denecek kadar azdı. Marmara Denizi’nde balıklar genellikle daha kıyısal alanlara kendilerini çekmişlerdi.” dedi. Marmara Denizi’nde müsilajın tekrar görünmemesi için su sıcaklığının önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Okyar, “Marmara Denizi’nde şu an için hava ve deniz suyu sıcaklıkları normal seviyede hatta mevsim normallerine göre bir tık aşağıda. Fakat su sıcaklıklarının artışıyla birlikte tekrar müsilaj görme riski söz konusu.” diye konuştu. Haber Merkezi

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