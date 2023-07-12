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12 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Sıcaklık rekorları artacak

12 Temmuz 2023, Çarşamba
Dünya Meteoroloji Örgütü, sıcaklık rekorlarının daha da artacağını açıkladı.

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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarının mayıs, haziran ve temmuzda rekor seviyeye ulaştığını ve bunun daha da artacağını bildirdi. WMO tarafından yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyinde deniz yüzeyi sıcaklıklarında “benzeri görülmemiş bir artış” gözlemlendiği belirtildi. Deniz yüzeyi sıcaklıklarının mayıs, haziran ve temmuzda rekor seviyeye ulaştığı ve El Nino hava koşullarının etkisiyle son aylarda yaşanan sıcaklık rekorlarının daha artacağı ifade edildi. WMO İklim İzleme Başkanı Omar Baddour, temmuzun ilk haftasının “şimdiye kadar kaydedilen en sıcak hafta” olarak kabul edilebileceğini aktardı.

Can kaybına ve göçe neden olacak

Atlantik Okyanusu’nun kuzeyinde, haziranda günlük sıcaklıkların normale kıyasla önemli ölçüde yükseldiğini kaydeden Baddour, Antarktika’daki deniz buzu seviyesinin geçen ay en düşük seviyeyi gördüğünü belirtti. Baddour, can kaybına ve göçe neden olacak şiddetli yağışların, aşırı hava ve iklim olaylarına da işaret edebileceğini kaydetti. El Nino koşullarının, en sıcak yılın asıl 2023 sonrası gerçekleşmesini öngördüğünü belirten Baddour, beklentiler doğrultusunda 2024’te sıcaklıklarda rekor kırılmasının muhtemel olduğunu dile getirdi. WMO’nun Dünya İklim Araştırma Programı Başkanı Michael Sparrow da “Antarktika çevresinde gördüğümüz deniz buzundaki erimelerin gerçekten eşi benzeri görülmemiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

AA

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