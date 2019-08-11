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Son başvuru tarihi 6 Eylül: Antarktika'ya gidecek bilim insanları belirleniyor...

11 Ağustos 2019, Pazar 15:00
TÜBİTAK, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yapılacak kutup çalışmalarını desteklemek için KUTUP 1001 ve KUTUP İkili İşbirliği çağrılarına çıktı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni başarıyla tamamlayan Türkiye, beyaz kıtaya düzenleyeceği 4'üncü sefer için çalışmalara başladı. 

Temmuz ayında bakanlık ile TÜBİTAK arasında imzalanan "Kutuplarla İlgili Bilimsel Çalışmalarda İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol" kapsamında, 4. sefer öncesi, başta Antarktika olmak üzere kutuplarla ilgili araştırma yapmak isteyen bilim insanları için destek programları açıklandı.

Antarktika'ya gidecek bilim insanları belirlenecek

Söz konusu protokol kapsamında kutuplarla ilgili bilimsel çalışmaların destekleneceği KUTUP 1001 ve KUTUP İkili İşbirliği çağrıları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından açıldı.

Çağrılar için son başvuru tarihi, 6 Eylül olarak belirlendi

KUTUP 1001 çağrısıyla Ulusal Kutup Bilim Programı'nda belirlenen öncelikli araştırma temalarıyla ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi için gelecek yıl gerçekleştirilmesi planlanan 4. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'ne katılarak ya da katılmayarak yapılabilecek kutup projelerine destek verilecek.

Söz konusu çağrıyla 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gelecek yıl beyaz kıtaya gidecek bilim insanları da belirlenecek.

Bütçe üst limiti 200 bin lira

KUTUP İkili İşbirliği Çağrısı kapsamında da iş birliğinin gerçekleştirileceği ülkelerin üslerinde yapılacak bilimsel çalışmalar desteklenecek. Bu çağrı için sunulacak proje önerilerinin ikili iş birliği projelerinin yürütüleceği ülkelere ait üslerin çalışma alanlarıyla uyumlu olması gerekecek.

Çağrılar kapsamında sunulacak projeler, TÜBİTAK tarafından 1001 Araştırma Projeleri mevzuatı çerçevesinde değerlendirilecek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen koşullarla desteklenecek. Söz konusu çağrılar özelinde bütçe üst limiti, 200 bin lira olacak.

KUTUP 1001 Çağrısı'na http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/, KUTUP İkili İşbirliği Çağrısı'na ise http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Üçüncü sefere 24 kişi katılmıştı

Türkiye'nin bu yıl düzenlediği 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında 17'si Türk, 7'si yabancı, toplam 24 katılımcı 30 gün boyunca beyaz kıtada pek çok alanda bilimsel araştırma yürütmüştü.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktik Bilim Seferi ile kıtaya giden bilim insanlarının yanı sıra ikili iş birlikleri kapsamında da Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 8 bilim insanı, Şili, Belçika, Kore, Kolombiya ve Bulgaristan gibi ülkelerin kıtadaki araştırma üsleri ve gemilerinde bilimsel çalışmalar yapmıştı.

Türk bilim insanları, kutup biyoçeşitliliği, canlı bilimleri, ekoloji ve deniz bilimleri gibi farklı alanlardaki çalışmalarını beyaz kıtaya taşımış, "bilim ve barış kıtası" diye adlandırılan Antarktika, Türk bilim insanlarının araştırmalarına laboratuvar olmuştu.

Ulusal Kutup Bilim Programı çerçevesinde yapılan iş birliği protokolüyle de öncelikli araştırma temalarına ilgi duyan ve bu alanlarda çalışmaları olan araştırmacılar için destek mekanizmalarının oluşturularak bilimsel araştırmaların desteklenmesi hedeflenmiş, Türkiye'nin kutuplarla ilgili bilimsel çalışmalarda daha hızlı yol katedebilmesi amaçlanmıştı.

AA

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