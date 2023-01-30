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31 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Sosyal medya 7 milyon kullanıcı kaybetti

30 Ocak 2023, Pazartesi 23:44
Türkiye’de sosyal medya platformlarını kullanan kişi sayısı 2022 yılında yaklaşık 7 milyon azaldı.

Her yıl 230 ülkede insanların çevrimiçi davranışlarına ilişkin küresel raporlar hazırlayan We Are Social ve Meltwater’ın “Ocak 2023 Dijital Dünya” raporuna göre, Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 73,1’i sosyal medya kullanıyor. 2022 yılı Ocak ayında sosyal medya kullananların oranı yüzde 80,8’di. Söz konusu oranlar 85 milyonluk Türkiye nüfusu içinde yorumlandığında yaklaşık 7 milyon kişiye karşılık geliyor. Buna göre sosyal medya kullananların yaklaşık sayısı son bir yılda 69 milyondan 62 milyona geriledi. Youtube, Türklerin en fazla ilgi gösterdikleri sosyal medya platformu. 57,9 milyon kullanıcısı olan Youtube’u 48,65 milyon kullanıcıya sahip Instagram izliyor. 2022 yılında en fazla kullanıcı kaybı Linkedin’de yaşandı. Son 1 yılda 4,2 milyon kullanıcısını kaybeden Linkedin’i 3,5 milyon kullanıcı kaybıyla Instagram takip etti.

İstanbul - Musa Aydın

 

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