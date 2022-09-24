Sosyal medya ‘doğru’ kullanılmalı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Zafer İçer, hukukçulardan, sıradan kullanıcılara sosyal medyadaki haklarımızın sınırlarını anlattı.

Sosyal medya mecralarında herkes hukuki yorum yapabiliyor. Bazen avukatlar dahi kendi müvekkilleri ve karşı tarafla ilgili özel bilgileri yayımlayabiliyor. Ancak bu paylaşımların bazıları sadece meslek etik ve kurallarına aykırıyken, kimi açıklamalar da doğrudan suç niteliğinde...

“Bu kişi neden tutuklanmış?” ya da “Nasıl olur da tutuklanmaz? Nasıl olur da beraat alır?” Kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili bu ve çok daha fazlasını sosyal medyada duyuyoruz, okuyoruz. Bu tür paylaşımlar farkındalık oluşturmak açısından kimi zaman faydalı sonuçlar doğursa da, dosya gizliliğinden kişisel verilerin korunması kanununun ihlaline birçok sınırı da aşabiliyor.

Peki sosyal medyadaki sınırlarımız gerçek hayattakinden farklı mı? Klavye başındayken yasalara tabi değil miyiz de hukuk eğitimi almış kişiler dahi bu yanlışa düşebiliyor? Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Zafer İçer, hukukçulardan, sıradan kullanıcılara sosyal medyadaki haklarımızın sınırlarını anlattı.

Yasalar devreye giriyor

Öncelikle sosyal medya ifade özgürlüğünün “sınırsız” olduğu bir alan değil. Başkalarının özgürlük alanına girildiği anda sosyal medyada da yasalar devreye giriyor, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi... Anayasa 25’inci ve 26’ncı maddelerinde düşünce özgürlüğü, ifade ve kanaat açıklama hürriyetini güvence altına alsa da, bazı sınırlamalar getiriyor.

Dr. Zafer İçer bu sınırlamaları “Kişi onuru, saygınlığı, özel hayatın ve kişisel verilerin gizliliği, meslek sırlarının korunması ve yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesine ilişkin kamusal menfaatler” olarak sıralıyor. Ancak bu sınırlar bazen hukuk eğitimi almış kişiler tarafından aşılabiliyor. İçer meslektaşları için şu yorumu yapıyor: “Avukatların sosyal medya üzerinden kendi kanaatlerini, çeşitli konularda düşüncelerini, hukuki konularda değerlendirmelerini açıklamaları tabii ki mümkün. Ama bu açıklamalar bazı durumlarda çeşitli suçlara sebebiyet verebilir, bazı açıklamalar meslek etiği ve kurallarına aykırı olması sebebiyle disiplin yaptırımlarını gerektirebilir. Açıklamaların, belirli sınırlar dahilinde, meşru amaçlarla gerçekleştirilmesi gerekiyor.”

Herşey hukuka uygun olmalı

Avukatların hatta diğer kişilerin yargı mercileri nezdinde iddia ve savunma dokunulmazlıkları var. İddiada, şikayette ya da ihtarda bulunurken ihbarlarını, şikayet haklarını diledikleri şekilde ortaya koyabilirler. İftira suçunu oluşturmayacak ölçüde, kişiler hakkında olumsuz kanaatlerini bildirebilirler. Ancak bunun hukuka uygun kabul edilebilmesi için, yetkili yargı organları nezdinde yapılması gerekiyor. Dr. Zafer İçer, sosyal medya mecralarının ise iddia ve taleplerin ileri sürülebileceği yasal mecralar olmadığını söylüyor.

(TRT Haber)