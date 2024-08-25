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Sosyal medya özgür hissettirmiyor

25 Ağustos 2024, Pazar 00:43
Bir araştırmaya göre sosyal medya kullanıcılarının yüzde 63,2’si kendisini özgür hissetmiyor.

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 3 bin 307 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 63,2’si, sosyal medyada kendisini özgür hissetmiyor. Kendi düşüncelerini sosyal medya üzerinden herhangi bir endişeye kapılmadan paylaşabileceğini söyleyenlerin oranı 2021’de yüzde 65,5 iken bu oranın 2024’te yüzde 36,8’e kadar düştüğü belirtiliyor. Endişe oranının en yüksek olduğu yaş grubu ise yüzde 68,1 ile 55 yaş ve üzerindekilerden oluşuyor. Erkekler yüzde 66,9, kadınlar ise yüzde 59,5 oranında endişeli. Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 3 bin 307 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, sosyal medyada kendi düşüncelerini veya görüşlerini paylaşırken endişe duyduğunu ifade edenlerin oranı 2021’de yüzde 34,5 iken 2022’de yüzde 43’e yükseliyor ve 2024’te yüzde 63,2’ye ulaşıyor. Herhangi bir endişe yaşamadığını belirtenlerin oranı ise 2021’de yüzde 65,5 iken 2022’de yüzde 57’ye düşüyor ve 2024 yılında yüzde 36,8’e geriliyor.

Erkekler daha endişeli

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 3 bin 307 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, sosyal medyada kendi düşüncelerini veya görüşlerini paylaşırken endişe duyduğunu ifade edenlerin oranı 2021’de yüzde 34,5 iken 2022’de yüzde 43’e yükseliyor ve 2024’te yüzde 63,2’ye ulaşıyor. Herhangi bir endişe yaşamadığını belirtenlerin oranı ise 2021’de yüzde 65,5 iken 2022’de yüzde 57’ye düşüyor ve 2024 yılında yüzde 36,8’e geriliyor. Cinsiyet dağılımları incelendiğinde, erkeklerin kadınlara göre sosyal medyada daha endişeli hissettiği ortaya çıkıyor. Erkeklerin yüzde 66,9’u endişe duyduğunu belirtirken, bu oran kadınlarda yüzde 59,5. Kadınların yüzde 40,5’i sosyal medyada paylaşım yaparken endişe yaşamadığını ifade ederken, erkeklerde bu oran yüzde 33,1. Cinsiyet dağılımları incelendiğinde, erkeklerin kadınlara göre sosyal medyada daha endişeli hissettiği ortaya çıkıyor. Erkeklerin yüzde 66,9’u endişe duyduğunu belirtirken, bu oran kadınlarda yüzde 59,5. 

EN ENDİŞELİ YAŞ GRUBU 55 YAŞ VE ÜZERİ 

Araştırmada, 55 yaş ve üzerindeki katılımcıların yüzde 68,1 ile en yüksek endişe düzeyine sahip yaş grubu olduğu görülüyor. Bu yaş grubunu, yüzde 62,2 ile 18-34 yaş aralığındaki gençler takip ederken, 35-54 yaş aralığındaki katılımcılarda bu oran yüzde 60,6. Sosyal medya paylaşımları yaparken herhangi bir endişe yaşamadığını ifade edenler arasında en yüksek oran yüzde 39,4 ile 35-54 yaş grubunda. Bu yaş grubunu yüzde 37,8 ile 18-34 yaş aralığındaki gençler takip ederken, 55 yaş üzerindekilerin yüzde 31,9’u sosyal medya kullanımında daha rahat hissettiğini belirtiyor.

Haber Merkezi

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