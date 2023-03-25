Sosyal medyada seçimi manipüle atağı

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde sosyal medya platformu Twitter’da bot hesapların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor.

Ücret karşılığında yönetilen profesyonel-kampanyacı (astroturfer) hesaplar ve botların birlikte hareket ederek kamuoyunu şekillendirmek için ağırlıklı olarak muhalifleri hedef aldığı ve seçmen davranışlarını etkilemeye çalıştığına yönelik endişeler var.

DW Türkçe’nin haberine göre, NewsLabTurkey Direktörü Dr. Sarphan Uzunoğlu, siyasal iletişim için kullanılan astroturfer-profesyonel hesapların gerçek anlamıyla demokratik bir süreç olan siyasal iletişim süreçlerini manipüle etmek için güdümlenmiş hesaplar olduğuna dikkati çekti.

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