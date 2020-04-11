HÜKÜMET KORONAVİRÜSLE MÜCADELE İLGİLİ HAZIRLADIĞI KANUN TASLAĞINA SOSYAL MEDYAYI DA EKLEDİ. YENİ DÜZENLEME, “SOSYAL MEDYAYA YENİ KISITLAMALAR GETİRİYOR” GEREKÇESİYLE ELEŞTİRİLİYOR.

Sosyal medya zapturapta alınacak

ÖNÜMÜZDEKİ hafta Meclis’in gündemine gelmesi beklenen tasarıyı değerlendiren Siber Haklar Uzmanı hukukçu Yaman Akdeniz, “Tüm sosyal medya platformlarının zapturapt altına alınmaya çalışıldığı açıkça ortada. Hedef; doğrudan sosyal medya platform-ları ve dolaylı olarak sosyal medya kullanıcıları” dedi.

Totaliter rejim tavrı gösteriliyor

HÜKÜMETİN koronavirüs salgınının ortasında internete düzenleme arayışını “totaliter rejim tavrı” olarak değerlendiren Akdeniz, “Koronavirüs salgını-nın meydana getirdiği kirli bilgi ortamından istifade, internetin tamamen kontrol altına alınabileceği bir Türkiye’ye doğru hızla ilerliyoruz” diye konuştu.

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Sosyal medyaya kuşatma

Hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamındaki yeni yasal düzenleme paketine sosyal medya ağlarını da dâhil etmesi, sosyal medyaya müdahalenin yolunu açtığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında özellikle sağlık ve ekonomi alanında tedbir üstüne önlem alan hükümet, hazırladığı yeni torba yasa teklifine sosyal medyayı da ekledi. “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı” adını taşıyan torba yasa teklifi, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun”da da değişiklikler öngörüyor. Öngörülen değişiklikler kapsamında; kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerik, bilgi veya veri oluşturmalarına, paylaşmalarına ya da görüntülemelerine imkan veren gerçek ve tüzel kişiler “sosyal ağ sağlayıcı” olarak tanımlanıyor. Düzenlemenin önümüzdeki hafta meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

BTK’dan büyük denetim

Değişiklikler uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sosyal ağ sağlayıcıları denetlemek için gerekli gördüğü taktirde olay mahalinde inceleme yapabilecek ya da yaptırabilecek. Kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurumlarının amir ve memurları BTK’ya ‘denetim desteği’ sağlayacak. Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, BTK ile adli ya da idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi ve kişiler tarafından yapılacak başvuruların cevaplandırılması için yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Belirlenen kişiler BTK’ya bildirilecek.

Kullanıcı bilgilerini açıklama zorunluluğu

Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcılarının iletişim bilgilerine ‘doğrudan erişilebilir’ bir şekilde internet sitesinde yer verecek. BTK, sulh ceza hâkimliğine başvurarak temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğini yüzde 59 oranında daraltabilecek. Sulh ceza hâkimliğinin kararına karşın 30 gün içinde de temsilci belirlenmezse, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 95 oranında daraltılacak. Sosyal ağ sağlayıcı, içeriklerle ilgili olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 72 saat içinde cevap vermekle yükümlü olacak. Cevap vermediği durumda 100 bin ile 1 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak. Sosyal ağ sağlayıcı, kendisine yapılan başvurularla ilgili BTK’ya düzenli rapor sunacak.



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Totaliter rejim tavrı

DW Türkçe’nin haberine göre, siber haklar uzmanı hukukçu Yaman Akdeniz “Youtube, Twitter, Instagram’ın başını çektiği tüm sosyal medya platformlarının zapturapt altına alınmaya çalışıldığı açıkça ortada. Hedef; doğrudan Youtube, Twitter, Facebook ve diğer platformlar, dolaylı olarak da sosyal medya kullanıcıları” diyor. Düzenlemeyle Türkiye’de hükümetin sosyal medya ağlarının tüm içeriklerine müdahale etme ve kullanıcılarının da tüm bilgilerini ele geçirme planını ortaya koyduğunu belirten Akdeniz, “Eğer sosyal medya platformları bir temsilcileri olduğunu hükümete bildirmezse zaman içinde aşamalı olarak erişime engellenecekler. Düzenleme bizi bunu anlatıyor. Sosyal medyanın yeni düzenlemelere uymadığı durumda ağır yaptırımla karşılaşacakları da açıkça belirtilmiş” değerlendirmesi yapıyor. “Eğer Youtube ve Twitter, Türk hükümetinin kurallarına uymayı tercih ederse de doğrudan bir otosansürün devreye gireceğini söyleyebiliriz” diyen Akdeniz, Türk hükümetinin koronavirüs salgınının ortasında internete düzenleme arayışını da “totaliter rejim tavrı” olarak görüyor. Akdeniz, Youtube ve Twittter’dan gelecek tepkilerin önümüzdeki süreçte kritik önemde olacağını söylüyor.