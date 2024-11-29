Sosyal medyaya yaş sınırı yolda!

Birçok ülkede uygulanan belli yaş altındaki çocuklara uygulanan sosyal medya yasağının bir benzeri için ülkemizde de ilk adım atıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların akıllı telefon ve sosyal medya kullanımına ilişkin çalışma yürütüyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, BTK olarak 13 yaş altına sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girilmesini yasaklamak üzere bir çalışmalarının olduğunu duyurdu. Sabah Gazetesi’nin haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çocuk Hakları Komisyonu da konu üzerinde çalışıyor. Komisyonda sunum yapan akademisyen Prof. Dr. Tuncay Dilci’nin pek çok ülkede 13 yaş altına akıllı telefonların yasaklandığını belirterek Türkiye’de de benzer uygulamanın gündeme getirilmesini önerdi. Haber Merkezi

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