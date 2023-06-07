"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Su için seferberlik

07 Haziran 2023, Çarşamba 10:37
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Verimliliği Seferberliği çalışmaları kapsamında ülkede güncel su ayak izi miktarı ortaya konulacak.

KİRLİLİĞE KARŞI TATLI SU KAYNAKLARI KORUNACAK

Türkiye’de suyu verimli kullanmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve farkındalığı artırmak için 31 Ocak 2023’te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Su Verimliliği Seferberliği başlatıldı. Seferberlik çalışmalarının ilk çıktılarından biri olan ve su verimliliği konusunda ulusal yol haritası niteliği taşıyan Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı yürürlüğe girdi. Belgenin hedefleri arasında yer alan “havzalarda su ayak izi değerlendirme çalışmaları” ise ülke genelinde yürütülüyor. İnsan faaliyetleri ve tüketilen her türlü ürün, mal ve hizmetin üretimi için doğrudan veya dolaylı olarak çok fazla miktarda su kullanılıyor. Tatlı su kaynaklarına olan talebin zaman, mekan, kirlilik ve sürdürülebilirlik boyutlarıyla değerlendirilebilmesi için su ayak izi etkili bir araç olarak biliniyor.

Mavi, yeşil ve gri su ayak izi

Su tüketimi ve su kirliliğine bağlı olarak tatlı su kaynakları üzerinde oluşan baskının etkili bir göstergesi olan su ayak izi, mavi, yeşil ve gri su ayak izi olmak üzere üç bileşen olarak inceleniyor. Yeşil su ayak izi, toprağın kök bölgesinde depolanan ve bitkiler tarafından terleme, buharlaşma veya depolama yoluyla tüketilen yağış kaynaklı su hacmini, mavi su ayak izi, yer üstü veya yer altı suyu kaynaklarından elde edilen suyun buharlaşması, ürünün içeriğine dahil olması veya bir su kütlesinden çekildikten sonra başka bir su kütlesine dönmesi sonucu tüketilen su hacmini yansıtıyor.

Gri su ayak iziise kalite standartlarını sağlamak üzere tabii arka plan konsantrasyonlarına verilen kirlilik yükünü özümlemek için gerekli olan tatlı su hacmini gösteriyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde, ülkede mavi, yeşil ve gri güncel su ayak izi miktarlarının ortaya konulması ve su kaynaklarının verimli kullanılmasıyla su ayak izinin azaltılması hedefleniyor. Çalışmanın neticesinde tüm havzalarda su ayak izinin azaltılması için belirlenen eylemlerin ve Nehir Havza Yönetim Planlarında, Sektörel Su Tahsis Planlarında ve diğer havza ölçekli diğer yönetim planları kapsamında ortaya konulan tedbirlerin uygulanmasıyla mavi, yeşil ve gri bileşenleriyle ulusal su ayak izinin sürdürülebilir seviyelere çekilmesi öngörülüyor.

Menderes‘te çalışma tamamlandı

Bu arada Büyük Menderes Havzası’nda başlatılan havza ölçekli su ayak izi çalışması tamamlanırken diğer havzalarda ise 2025’te tamamlanması bekleniyor. Çalışmalarda alt havza ölçeğinde su ayak izinin her bir bileşeni için mavi, yeşil ve gri su ayak izi bakımından su ayak izi büyüklüklerinin sürdürülebilir olmadığı lokal ve bölgesel sıcak noktalar tespit edilerek su ayak izinin sürdürülebilir seviyelere çekilmesi için uygulanabilecek tedbirler ortaya konuldu.

AA

Okunma Sayısı: 74
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Havadaki karbondioksit seviyeleri milyonlarca yıldır görülmemiş derecede yüksek'

    Ukrayna ve Rusya BMGK'da birbirini suçladı

    İş yeri kiraları esnafı zorluyor

    Fatura yine vatandaşa

    Atalay derhal bırakılmalı

    Ev almak hayal oldu

    Hava kirliliği solunum sağlığını tehdit ediyor

    Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak

    Eğitim sistemi rotasız gemi

    Yakında et de yiyemeyeceğiz

    Bonus Türk pasaportu vize kanallarını tıkadı

    Bozkurt'ta 11 köyün bağlantı yolu çöktü

    Ukrayna: 24 yerleşim yeri su altında kaldı

    Amasya'daki baraj ve göletlerde rahmet sevinci

    Washington yakınlarında düşen uçakta ölenlerin kimliği belirlendi

    Fransa'da emeklilik reformu tansiyonu düşmüyor

    Devler Ligi kupası sergilendi

    Filistin, İsrail askerlerinin kurşunuyla vefat eden 2 yaşındaki bebeğe ağlıyor

    Ukrayna'da Yeni Kahovka şehri sular altında kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir teknokratlar kabinesi daha
    Zehranur Yıldız

    Gaye-i hayal
    Cevher İLHAN

    “Emperyalizmle işbirliği” çarpıtması
    Faruk ÇAKIR

    Demokrasi için büyük tehlike...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Seçime duygusal boyutlarıyla da bakabildiniz mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Kötülük gördüğümüzde ne yapmalıyız?
    Zeynep ÇAKIR

    Hâfız Ahmed Paşa’nın hikayesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sultan Aziz dönemi eserleri
    Süleyman Uçar

    Hâkimiyet ve mahkumiyet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.