Sulak alanları korumalıyız

Bilim insanları iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak için sulak alanların korunması gerektiğini vurguladı.

Tuz bataklıkları, atmosferdeki karbonu tropik bir ormandan elli kat daha hızlı depolayabilir. Euronews’deki habere göre gezegenimizin son durumuna ilişkin aylık haberlerimizin yer aldığı Climate Now programında, özel sulak alanları korumak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak için mücadele eden bilim insanlarıyla görüşmek üzere Venedik lagününü ziyaret ettik.

İtalya’nın Padova şehrindeki Padua Üniversitesi Yerbilimi Profesörü Andrea d’Alpaos, “Tuzlu bataklıkların rolünün hafife alındığını düşünüyorum. Bunların bir kaynak olduklarını ve onları korumanın çok önemli olduğunu açıkça belirtmeliyiz.” diyor. Küresel düzeyde, geçen ay sıcaklıklar 1991-2020 ortalamasının 0,3 santigrat derece üzerindeydi. Gezegende bazı önemli noktalar var. Onlardan biri de Güney Amerika ülkesi Arjantin. Ülkede devam eden sıcak hava dalgası, yeni sıcaklık rekorları kırdı. Dünyanın yedinci büyük nehir havzası olan Brezilya, Paraguay ve Arjantin’den geçen Parana Nehri, yarım asrı aşkın süredir en düşük su seviyesini gördü. Kanada’nın doğusu ve ABD ortalamadan daha soğuktu. Diğer yandan geçen ay Rusya genelinde Kamçatka Yarımadası’na kadar daha sıcak geçti. Ay ortası itibarıyla ısı derecesiyle Avrupa’ya yaklaşan Oslo, 12,5 derece ile Ocak ayı için bütün zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sulak alanlar hayatî önem taşıyor

Tuz bataklıkları biyo çeşitliliğin cenneti olarak nitelendirilir ve fırtınalara karşı tabiî bariyer görevi görürler. Aynı zamanda atmosferdeki karbonu tropik bir ormandan elli kat daha hızlı depolayabilir. Sulak alanlar, silt ve tortu eksikliği ve erozyon sebebiyle dejenere oluyor. Bunların tümü ise tabiî olaylar ve insan eylemleri bağlantılıdır. Padua Üniversitesi’nden Jeoloji profesörü Andrea d’Alpaos’a göre, bu hassas ekosistemlerin daha iyi değerlendirilmesi ve korunması gerekiyor: “Bu sistemlerin organik karbon depolama ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlama potansiyeli ile ilgili farkındalık eksikliği var.” Profesör Andrea d’Alpaos, sulak alanların hayatî önem taşıdığını söylüyor ve ekliyor:

“Onları marjlarının aşınmasından korumalıyız. Kum setlerinin yüzeyine yerleşebilecek ve dikey olarak büyümelerine yardımcı olabilecek ve aynı zamanda yüz binlerce yıl boyunca organik maddeyi toprağa gömebilecek tortular hazırlayarak dikey büyümelerine yardımcı olmaya çalışmalıyız.”

Haber Merkezi