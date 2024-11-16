Tarımda dron yaygınlaşıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Hüseyin Çelen, dünyada tarım alanlarının küçülmesiyle tarımda yeni teknolojileri ve teknikleri geliştirmenin öneminin arttığını belirtti.

Çelen, NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği ev sahipliğinde, rektörlük konferans salonunda düzenlenen “Türkiye’de Bitki Koruma Uygulamalarında İnsansız Hava Araçları Kullanımı ve Zorluklar” konulu çalıştayda tarımda kullanılan dron teknolojisinin oldukça hızlı geliştiğini söyledi. Dronların tarım alanlarında önemli derecede tasarruf sağladığını ve işleri hızlandırdığını aktaran Çelen,”Dünya nüfusunun artması tarım alanlarının küçülmesi bizi yeni teknolojileri, yeni teknikleri uygulamaya bırakıyor. Bunları geliştirmemiz gerekiyor.” dedi. AA

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