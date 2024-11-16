"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Tarımda dron yaygınlaşıyor

16 Kasım 2024, Cumartesi 20:18
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Hüseyin Çelen, dünyada tarım alanlarının küçülmesiyle tarımda yeni teknolojileri ve teknikleri geliştirmenin öneminin arttığını belirtti.

Çelen, NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği ev sahipliğinde, rektörlük konferans salonunda düzenlenen “Türkiye’de Bitki Koruma Uygulamalarında İnsansız Hava Araçları Kullanımı ve Zorluklar” konulu çalıştayda tarımda kullanılan dron teknolojisinin oldukça hızlı geliştiğini söyledi. Dronların tarım alanlarında önemli derecede tasarruf sağladığını ve işleri hızlandırdığını aktaran Çelen,”Dünya nüfusunun artması tarım alanlarının küçülmesi bizi yeni teknolojileri, yeni teknikleri uygulamaya bırakıyor. Bunları geliştirmemiz gerekiyor.” dedi.

AA

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ezan sesi daha yüksek çıkacak

    Coğrafî işaretlerde denetim çağrısı

    Nitelikli eğitime gereken önemi vermeliyiz

    “Hediyem Kur’ân Olsun” projesi Senegal’de

    Madde bağımlılığı ile kumar aynı

    Gençler ‘esnek çalışma’dan yana

    Dünyada yeşil onlarda mavi ışık

    İstanbul Kitap Fuarı 500 bin okuru ağırladı

    "Gazze Mahkemesi dünya çapında destek görüyor"

    Fransız çiftçiler sokağa iniyor

    Milli Takım, Galler'i Kayseri'de ağırlayacak

    Avusturya: Rusya gazımızı kesecek

    Yurt genelinde birkaç hafta serin hava etkili olacak

    Faize var, eğitime yok

    BM: Bu bir soykırım

    ‘Soykırım’ uyarısı yapan önerge kabul edildi

    Libya Müftüsü Riyad zirvesini eleştirdi: Hayal kırıklığı

    Yakın takip yapılacakmış

    2 buçuk milyondan fazla silah ruhsatı düzenlendi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Ah Süfyan ah!
    Ahmet BATTAL

    Demokratlar, M. Kemal ve devlet ideolojisi
    Faruk ÇAKIR

    Acemoğlu haksız mı?
    Cevher İLHAN

    “Cevapların soruları”
    Risale-i Nur'dan

    İktisad, nezafet ve adalet bütün kâinatın düsturu
    Şemseddin ÇAKIR

    Muktaza-i hâl
    Halil ELİTOK

    Aileyi ve nesli koruma
    Şamil Yavuzyiğitoğlu

    Babam Ömer Yavuzyiğitoğlu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.