TBMM’de “yapay zeka” dönemi başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi karşısında önemli bir adım atıyor. Yeni dönemde, yapay zeka alanında kapsamlı bir araştırma yapacak bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.

Bu komisyon, yapay zekanın ülkemizdeki etkilerini ve geleceğini şekillendirecek önemli kararların alınmasında kritik bir rol oynayacak. Karar’ın haberine göre Yapay Zeka Araştırma Komisyonu’nda her partiden milletvekili bulunacak. Araştırma Komisyonu; yapay zeka programlarının geldiği son nokta, programların güvenirliği, şeffaflık prensibine uygun hareket edip etmemesi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin önlemlerin alınması ve kullanıcılara karşı sorumluluk üstlenmesi gibi başlıklarda çalışmalar yapacak.

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