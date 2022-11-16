"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

'Teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar 100 bini aştı'

16 Kasım 2022, Çarşamba 13:39
Dünya İstihdam Konfederasyonu Başkanı Bettina Schaller, "Dünya çapında teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar 100 bini aştı. Biz teknoloji sektöründeki bu gelişmeleri, yanlış varsayım ve öngörülerin bir sonucu olarak okuyoruz." dedi.

Teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar hızlandı

 

Dünya İstihdam Konfederasyonu Başkanı Bettina Schaller, dünya çapında ekonomideki zayıflamanın etkisiyle işten çıkarmaların devam etmesini beklediklerini belirterek, "Ekonomik gelişmelerin yanı sıra, sektörlerdeki dijital ve yeşil dönüşümün sonucu olarak yetenekler ve mesleklerin içeriği de değişti. Şirketler doğru insanları istihdam etmediklerini fark etti. Daha fazla işten çıkarma yaşanacağını da düşünüyoruz." dedi.

Schaller, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, küresel istihdamdaki gelişmelere ilişkin soruları cevapladı.

Son dönemde özellikle ABD ve Avrupa'daki teknoloji şirketlerinde işten çıkarmaların yüksek olduğunu söyleyen Schaller, dünya çapında ise teknoloji sektöründeki işten çıkarmaların 100 bini geçtiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Biz teknoloji sektöründeki bu gelişmeleri, yanlış varsayım ve öngörülerin bir sonucu olarak okuyoruz. Şirketler salgın süreci ve hemen sonrasındaki büyümenin aynı şekilde devam edeceğini düşündüler. Bu nedenle de orantısız şekilde işe alımlar yapıldı. Öngörüleri ve planlamaları düşündükleri gibi gerçekleşmeyince, şirketler ekonomik sürdürülebilirliklerini sağlamak için işten çıkarma sürecine girdi.

Ekonomik krizin dünya çapında işten çıkarmaların artmasında etkisi yüksek. Ekonomik gelişmelerin yanı sıra, sektörlerdeki dijital ve yeşil dönüşümün sonucu olarak yetenekler ve mesleklerin içeriği de değişti. Şirketler doğru insanları istihdam etmediklerini fark etti. Ekonomik kriz, dijital ve yeşil dönüşümün getirdiği sancılar aynı anda yaşandığı için büyük çaplı işten çıkarmalar görüyoruz. Daha fazla işten çıkarma yaşanacağını da düşünüyoruz."

Schaller, sektörlerdeki değişim ve dönüşümün etkisiyle istihdam piyasalarında bir rotasyon olduğunu anlattı.

Özellikle otomotiv gibi geleneksel sektörlerde bu rotasyonun yaşandığını kaydeden Schaller, "Enerji sektörü de bu değişimden çok ağır şekilde etkilenecek." dedi.

Schaller, tüm bu işten çıkarmalara rağmen tüm sektörleri etkileyen dönüşüme bağlı olarak ABD'de 10 milyon ve G20 ülkelerinde de aynı oranda istihdam boşluğu olduğunu söyledi.

Dönüşümün gerektirdiği yeteneklere sahip çalışanların bu boşlukları doldurabileceğini söyleyen Schaller, "Sağlık, lojistik, hava yolları, havacılık sektöründe yer hizmetleri ve turizm sektöründe de bu boşlukların oluştuğunu ve potansiyel iş imkanlarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz." yorumunu yaptı.

Schaller, özellikle Avrupa'da birçok insanın maaşlarından memnun olmaması nedeniyle grevlerin artmasına ilişkin "Birçok ülkede, şirketler veya hükümetler bu grevlere karşılık olarak büyük maaş artışları yaptı. Ama örneğin Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerin enflasyonun bir şekilde düşmeye başlayacağı öngörülerine dayanarak, maaşlar üzerinde fazla müzakere yoluna gitmediğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Schaller, küresel istihdam açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer noktanın ise şu anda küresel istihdamın yüzde 60'ına karşılık gelen yaklaşık bir milyar insanın kayıt dışı çalışması olduğunu kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, adaylığını resmen duyurdu

    Azerbaycan: Fransa'nın kararını şiddetle reddediyoruz

    Polonya'ya düşen füze sonrası Letonya'dan "4. madde" çağrısı

    Ukrayna'da uzun süreli elektrik kesintileri kapıda

    'Teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar 100 bini aştı'

    NATO, Polonya gündemiyle acil toplanıyor

    Farhan Haq: Polonya'ya füze düşmesi Guterres'i çok endişelendirdi

    Fitne ateşine izin vermeyelim

    Tayvan, Çin'in tezlerine karşı çıktı

    Herson'da binlerce kişi insani yardım bekliyor

    Bursa'ya acil su tasarrufu çağrısı

    Borrell: Ukrayna, Rusya'nın işgal ettiği topraklarının yüzde 50'sini geri aldı

    ABD, Rusya'nın füze saldırılarını kınadı

    Polonya'da Przewodow köyüne düşen füze sebebiyle 2 kişi öldü

    Zelenskiy: Rusya, Ukrayna geneline 85 füze saldırısı düzenledi

    Meteoroloji'den Güneydoğu'ya kuvvetli yağış uyarısı

    İklim değişikliklerine karşı yeni tedbirler

    Böbrek hastaları nakil bekliyor

    Hollanda Kızılhaçı: Ülkedeki 400 bin kişi gıda sıkıntısı çekiyor

    Kanadalı Müslümanlar Suriye’de köy inşa etmeyi hedefliyor

    En Çok Okunanlar

    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hz. Muhammed’den (asm) özür diliyorum
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masadan önemli mesajlar
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanın canı mı çıkar, ruhu mu?
    Ahmet BATTAL

    HDP, MHP, milliyet fikri ve gençler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Son saldırıdaki istifhamlar…
    Genel

    Fitne ateşine izin vermeyelim
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Nur Risaleleri ve çocuklar
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur asayişin temel taşına hizmet ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.