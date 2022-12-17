Teknostresle baş etmenin yolları

Anadolu Üniversitesi SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, teknolojinin günlük hayatın içine kadar girdiği son yıllarda insanların kendini güncellemesi gerektiğini söyledi.

Özellikle işi gereği teknolojiyi profesyonel kullananların değişime ayak uydurmak zorunda olduğunu vurgulayan Şahin, bu konuda yeterliliklerin üzerine çıkıldığında stres yaşanabildiğini dile getirdi. Bunun teknostres olarak tanımlandığı bilgisini veren Şahin, şöyle devam etti: “Teknostres sadece psikolojik olarak değil fizyolojik ve nörolojik olarak da ele alınıyor. Teknostresi yaşama ve maruz kalma düzeyi birçok değişkenle ilgilidir. Yaş, teknostres düzeyini öngörmeye yarayan önemli değişken olarak ele alınabilir. Özellikle 25 yaşına kadar aslında çok fazla maruz kalmıyoruz. 25 yaşından sonra teknolojiyi kullanmak iş gereği zorunluluktan oluyor. Belirli yeteneklere, eğilimlere sahip değilseniz ve her geçen gün değişen teknolojiyi kullanmaya devam etmek zorundaysanız teknostrese maruz kalıyorsunuz.”

İş değiştirmek teknostresi artırıyor

Doç. Dr. Şahin, teknolojiyi kullanma anlamında hızlı adapte olmaya zorlanma durumlarında teknostres düzeyinin büyük ölçüde arttığına dikkati çekti. Kovid-19 salgını öncesinde 3 bin öğretmenle çalışma yaptıklarını aktaran Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Pandemi, öğretmelerin teknoloji kullanımı anlamında kendilerini zorlamasına neden oldu. Bu da öğretmenlerin teknostres düzeyini büyük ölçüde değiştirdi.” İş değiştirmenin de teknostresi artırdığını, bireyin alıştığı birçok donanım ve yazılımı yeni işinde kullanamadığını kaydeden Şahin, “Problem çözme becerisi yüksek olan bireyler daha düşük düzeyde teknostres yaşıyor. Bu becerinin geliştirilmesi teknostresi düşürüyor. Yeniliklere açık olma da söz konusu stresi azaltıyor. Değişimi takip etmek ve uyum sağlamak teknostresin düşmesini sağlayabilir.” diye konuştu.