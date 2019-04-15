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Telefonunuzdan gizlice izleniyor olabilir misiniz?

15 Nisan 2019, Pazartesi 23:59
Kaspersky Internet Security for Android çözümünü Gizlilik Uyarısı özelliğiyle güncelledi.

Bu yeni özellik, ticari amaçla kullanılan casus yazılımların gizli bilgileri izlediğini tespit ederse kullanıcıları uyarıyor. Bu tür yazılımlar yasal olarak kabul edilse de kullanıcılar genellikle istenmeyen bu programların varlığından bile haberdar olmuyor. Bazı durumlarda, program indirme sayfasında yazılımın kullanıcıyı gizlice izlemek için kullanıldığı açıkça yazıyor. Şirket, bu tür programlar için özel bir uyarı sistemi geliştirdi. Böylece, bu yazılımları indiren kullanıcılar ne yapmak istediklerine kendileri karar verebilecekler.

Ticari casus yazılımları telefonların arka planında çalışan ve cihazdaki faaliyetleri izlemek için kullanılabilen programlar. İnsanların genellikle başkalarını takip etmek için yararlandığı bu yazılımların kötü amaçlarla belirli kişileri hedef alacak şekilde kullanılmasını engellemenin bir yolu yok. Kurbanın haberi olmadan çalışan bu programlara ‘taciz yazılımı’ da deniliyor. Çeşitli işlevlere sahip olsalar da bu yazılımlar genellikle kurbanın cihazı hakkında bilgilere, kısa mesajlara, fotoğraflara, sosyal medya görüşmelerine, konum verilerine ve bazı durumlarda gerçek zamanlı ses ve görüntülerine erişim imkânı veriyor.

Başka birinin cihazına taciz yazılımı kurmak için cihaza fiziksel olarak erişmek gerekse de bunu dağıtıcının web sitesinden uygulamayı indirerek çabucak yapmak mümkün. 2018’de Kaspersky Lab ürünleri 58.487 ayrı mobil cihazda bu yazılımlardan tespit etti. Bu da tehdidin ne kadar ciddi boyutta olduğunu ortaya koyuyor. Bu kadar bariz bir gizlilik ihlalinin bu kadar yaygın ve kolay ulaşılabilir olması şaşırtıcı gelebilir fakat taciz yazılımlarının daha önce birçok kez ortaya çıkarıldığı ve açıkça eleştirildiği durumlar yaşandı. Ancak çoğu ülkede bu yazılımların durumu belirsizliğini koruyor.

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