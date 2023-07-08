Threads 30 milyon kullanıcıya ulaştı

Twitter’a rakip yeni sosyal medya platformu Threads’a ilk gününde 30 milyon kullanıcı kaydoldu.

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Twitter’a rakip yeni sosyal medya platformu Threads’a ilk gününde 30 milyon kullanıcının kaydolduğunu açıkladı. Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta, Twitter’a rakip yeni sosyal medya platformu Threads’i kullanıma sundu. Threads, metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama. Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Twitter’a rakip yeni sosyal medya platformu Threads’a ilk gününde 30 milyon kullanıcının kaydolduğunu söyledi. Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi. Açıklamada, Threads’in iOS ve Android için 100’den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store’dan indirebileceği duyuruldu.

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