TikTok yasağı yayılıyor

Pek çok ülke popüler sosyal ağ platformu TikTok’u yasaklama eğiliminde. Yasaklama kararı, sadece Çin’e yönelik casusluk endişesinden kaynaklanmıyor.

ABD: Washington yönetimi bir süredir TikTok’u eleştirel bir gözle izliyor. Başkan Joe Biden, hükümet çalışanlarının resmî cihazlarda uygulamayı kullanmasını yasakladı. ABD eyaletlerinin yarısından fazlası, ABD Kongresi ve ABD ordusu da bu yasağı uyguluyor. Kanada: TikTok’u resmî devlet hizmetine mahsus cihazlarda engelleyen Batılı devletler arasına katılan ikinci Amerika kıtası ülkesi Kanada oldu. Avrupa Birliği’nin en önemli kurumlarından üçü olan AB Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, Çin’in verilere erişim sağlayabileceği endişesiyle Şubat 2023 sonunda Tiktok’u çalışanlarının resmî cihazlarında kullanmalarını yasakladı. Kararın ardından çok sayıda AB ülkesi de benzer yasaklar getirerek, hükümet çalışanlarının uygulamayı artık resmî cihazlarda kullanamayacağını duyurdu. Bu ülkeler arasında Belçika, Estonya, Letonya ve Hollanda yer alıyor. Haber Merkezi

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