TOGG’un şarj istasyonu Bolu’ya kuruldu

Türkiye’nin otomobili TOGG için özel üretilen şarj istasyonlarının ilki Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı çıkışında bulunan alışveriş merkezine kurulmaya başlandı.

TOGG kurucu ortaklarından Vestel´in Türkiye’de, Trugo’ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarından 6 tanesi ilk kez Bolu’ya kurulurken ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Şarj üniteleri için trafo istasyonu kurulurken yan yana şekilde 6 Trugo şarj istasyonunun da montaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlanarak son şeklini aldı. Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak. (TRT Haber)

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