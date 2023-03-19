Türk firmaları Satellite 2023’e katıldı

Türkiye’nin uydu alanında faaliyet gösteren firmaları Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TÜRKSAT ve PROFEN, dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2023’e katıldı.

Dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörleri, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen Satellite 2023’te buluştu.

Otuz yılı aşkın süredir uydu teknolojileri endüstrisinden üst düzey yöneticileri, mühendisleri, hükümet yetkililerini ve ticari müşterileri bir araya getirerek sektörün yönünü belirleyen etkinlikte, endüstrinin geleceği ve yeni iş fırsatları ele alındı. Dünya uydu sektörünün geleceğini belirleyen fuarda, TUSAŞ, TÜRKSAT ve PROFEN de ürün ve kabiliyetlerini tanıttı. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Sinan Ertay ve Askeri Ataşe Tuğgeneral Hakan Çanlı da Satellite 2023’e katılan Türk firmalarının standını ziyaret etti.

“Kendimizi tanıtmamız için bir fırsat”

TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Selman Nas, uzayla, özellikle uyduyla ilgili aktörlerin Satellite 2023’te toplandığını belirtti. Önemli iş ilişkileri geliştirdikleri, yeni çıkan ürünleri incelediklerini ve firmalarla temasa geçtiklerini anlatan Nas, Satellite 2023’ün kendileri için önemli bir fuar olduğunu vurguladı.