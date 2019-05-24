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24 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Türkiye'de 1,5 milyon kişi uzay yolcusu

24 Mayıs 2019, Cuma 18:21
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) "Mars'a ismini gönder" projesine en yoğun katılım Türkiye'den geldi.

NASA'nın Temmuz 2020'de Florida'dan Mars'a göndereceği keşif aracında taşınmak üzere ismini yollamak için başvuruların neredeyse yarısı Türkiye'den.

Şubat 2021'de Mars'taki Jezero Krateri'ne inmesi beklenen araçla gönderilecek isimlerin toplamı 3 milyon 730 binken, bu isimlerin yaklaşık 1 milyon 500 bin kadarını Türkiyeliler oluşturuyor.

Böylelikle Türkiye Mars'a isim göndermede NASA'nın merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Hindistan, Çin gibi dünyanın en büyük nüfuslu ülkelerini de geride bırakıyor.

"Mars'a ismini gönder" projesine başvuran Amerikalılar, Türkiyelilerin sadece 3'te 1'i kadar.

NASA'ya Eylül sonuna kadar Mars'a isim gönderme başvurusunda bulunulabilecek.

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, NASA, Mars, yolcu
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