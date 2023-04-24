Türkiye’deki depremler İtalya’da takip ediliyor

İtalya’nın deprem konusunda otorite kabul edilen kurumu INGV bünyesinde çalışmalar yapan Türk bilim insanı Doç. Dr. Aybige Akıncı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin İtalya’da büyük yankı yaptığını söyledi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Kıdemli Araştırmacısı Doç. Dr. Aybige Akıncı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok sık karşılaşılan bir deprem türü olmadığını, bu depremlerin İtalya’da da büyük ilgi uyandırdığını belirtti. İtalya’nın deprem konusunda otorite kabul edilen kurumu INGV bünyesinde uzun yıllardır deprem tehlikesine yönelik çalışmalar yapan Türk bilim insanı Akıncı, Kahramanmaraş depremleri ve etkileri ile olası İstanbul depremine dair enstitüdeki ofisinde değerlendirmelerde bulundu. Yüksek öğrenimini 9 Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Akıncı, doktorası sonrasında TÜBİTAK burslarıyla gittiği ABD’de bir grup İtalyan araştırmacının kendisinin üzerine çalıştığı deprem tehlikesi konusuna ilgi gösterdiğini anlattı.

TÜRKİYE’DEKİ DEPREMLERİ ÇALIŞIYORUZ

Bir proje kapsamında İtalya geldiğini ve burada kaldığını dile getiren Akıncı, “Tabii çalışma önceliği İtalya’daki depremler. Fırsat buldukça ülkemizdeki depremleri de çalışmaya gayret gösteriyorum. O da çünkü benim gönlümde yatan böyle bir istek. Zaman bulup bir katkım olursa tabii oradaki depremleri anlamak, çözüm ulaştırmak, özellikle çalıştığım konu deprem zararlarının en aza indirilmesi konusunda bizler ne yapabiliriz, bilimsel açıdan” ifadelerini kullandı.