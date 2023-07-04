Türkiye’deki yapıların yarısı güvenli değil

Deprem ülkesi olan Türkiye, büyük bir afet yaşandığında ağır sonuçlarla karşılaşıyor.
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Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar ise doğru yerde doğru yapıların inşa edilmesiyle olası felaketlerin önüne geçilebilir.
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Kentsel Dönüşüm Komisyon Başkanı Dr. Nihat Şen, şehirlere yeni kimlik kazandırabilecek vizyonlu projeler geliştirerek alan bazlı kentsel dönüşüm modellerinin yapılması gerektiğini belirterek,“Türkiye’de yapı stokunun yüzde 40-45’i olası bir doğal afetlere karşı güvenli değil. 54 milyon vatandaşımızı ilgilendiren depremden kaynaklı doğal afetlerin sonucu ağır olabilir” dedi.
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