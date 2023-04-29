Türkiye'nin ilk uzay yolcuları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz, Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da çalışan bir sistem mühendisimiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katılarak konuşma yaptı. Mayıs ayında başlatılan süreçte bir asil, bir yedek olmak üzere 2 uzay yolcunun belirlendiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız uluslararası uzay istasyonunda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası uzay istasyonuna gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz." dedi.