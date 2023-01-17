TÜRKSAT-6A bu yıl fırlatılacak

Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın testleri başarıyla sürüyor.

Uydunun SpaceX Falcon 9 roketiyle bu yıl fırlatılması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRKSAT-6A Milli Haberleşme Uydusu’nun sistem seviyesi test faaliyetlerinin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Bu testlerde uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamı yerde oluşturularak koşullara dayanıklılığı test edilmektedir. 2022 Aralık itibarıyla sistem seviyesi testlerinden ilk işlevsel testler ve ısıl vakum testleri başarıyla tamamlanmıştır.” dedi.

SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak

TÜRKSAT-6A Uydu Projesi’nin gereksinimler doğrultusunda ve proje takvimine göre süren faaliyetlerinin proje paydaşları ve ilgili kurumlarca yakından takip edildiğini belirten Karaismailoğlu, TÜRKSAT-6A’nın SpaceX Falcon 9 roketiyle bu yıl fırlatılmasının hedeflendiğini bildirdi.