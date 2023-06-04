Twitter çeviri özelliğini neden kaldırdı?

Twitter farklı dildeki Tweetlerin bütün kullanıcılar tarafından okunabilmesi için çeviri özelliğini kullanıyordu. Bu özellik Twitter tarafından tüm kullanıcılara kapatıldı.

TWITTER BLUE ÖZELLİĞİ Mİ OLACAK? Tweet gönderimi sırasında çökme sorunları yaşandığı için çeviri özelliğinin kapatıldığı öne sürülse de, bazı kullanıcılar bunun sebebinin Twitter Blue olabileceği belirtiliyor. Elon Musk’ın Twitter Blue satışı yapmak için bu özelliği Blue abonelerine özel açacağı iddia ediliyor.

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