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10 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Twitter'da kullanılmayan 1,5 milyar hesap silinecek

10 Aralık 2022, Cumartesi
Twitter’in yeni sahibi Elon Musk, Twitter üzerinden yeni belgeler yayınlayarak eski yönetim zamanında Twitter kullanıcılarına yönelik kara listeler oluşturulduğunu açıkladı.

Musk, “Twitter Dosyaları, İkinci Kısım!” başlığı ile Twitter’da yapılan gizli uygulamalara dikkat çekti.

Musk’ın retweet yaptığı, biyografisinde “Özgür Basın”ın kurucu editörü olduğu belirtilen Bari Weiss adlı hesaptan paylaşılan twit dizisinde, eski yönetimin altında Twitter çalışanlarından oluşan ekiplerin kara listeler oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu listelerle beğenilmeyen twitlerin trend olmasının engellendiği, listeye dahil tüm hesapların ve hatta trend olan konuların görünürlüğünün aktif olarak sınırlandığı kaydedildi.

Paylaşılan 30 twit dizisinde iddialara örnekler verilirken, eski yönetimin tüm bu süreçte, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu ilgili kullanıcılara herhangi bir uyarıda bulunmadığı, tüm bunları gizlice yaptığı öne sürüldü.

Musk, "Twitter Dosyaları" başlığı ile 3 Aralık’ta yaptığı ilk benzeri paylaşımda, şirketin eski yönetiminin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’in ekibinin talebi üzerine Biden’in oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeleri ifşa etmişti.

Twitter'da kullanılmayan 1,5 milyar hesap silinecek

Öte yandan Musk, aynı zaman diliminde paylaştığıı twitlerde ayrıca Twitter üzerinde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“Twitter, yakında 1,5 milyar hesabın isim alanını boşaltmaya başlayacak.” diyen Musk, bu silinecek isimlerin yıllarca girilmeyen ve tweet atılmayan hesaplar olduğunu belirtti.

Musk, ayrıca Twitter’in kullanıcıların gerçek hesap durumunu gösterecek bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığı bilgisini paylaşarak, “Böylece gizli hesap kısıtlama altında olup olmadığınızı, bunun nedenini ve nasıl itiraz edeceğinizi açıkça biliyor olacaksınız.” ifadelerini kullandı.

AA

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