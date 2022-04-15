Twitter'ın tamamını almayı istiyor

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Twitter'ı 41 milyar dolara satın alma teklifinde bulundu.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başı 54,2 dolarlık teklif yaptığını belirtti. Böylece şirketin toplam değeri yaklaşık 41 milyar dolara denk geliyor.

Söz konusu gelişmenin ardından Twitter hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 12 yükseliş kaydetti. Twitter hisseleri, 13 Nisan'da 44,48 dolardan kapanış yapmıştı.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın hisse başına teklifi, şirketin yüzde 9,2'lik hissesini satın aldığını açıkladığı 1 Nisan'daki Twitter hissesinin kapanış fiyatının yüzde 38 üzerinde bulunuyor.

"Twitter'ın özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerekiyor"

Musk, Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor'a yazdığı mektupta, Twitter'dan hisse aldığından beri şirketin mevcut haliyle gelişmeyeceğini anladığını belirterek, "Twitter'ın özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu satın alma teklifinin "en iyi" ve "son teklifi" olduğunu aktaran Musk, "Kabul edilmezse Twitter'ın hissedarı olarak konumumu yeniden gözden geçirmem gerekecek." dedi.

Twitter'ı aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Musk'ın güncel mal varlığı 260 milyar doların üzerinde.

Öte yandan, 11 Nisan'da Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, şirketten hisse alan Elon Musk'ın daha önce katılacağını açıkladığı Twitter Yönetim Kurulu'nda yer almayacağını duyurmuştu.

Bu arada, Twitter'ın eski hissedarları, şirket hisselerinin satın alımında yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Musk aleyhine New York eyalet mahkemesinde şikayette bulunmuştu. Hissedarlar, Musk'ın Twitter hisselerinin alımını geç duyurarak sosyal medya şirketinin hisselerinin yükselmesini önlediği, bu yolla bazı eski hissedarları zarara uğrattığını iddia etmişti.