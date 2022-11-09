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10 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Uganda ilk uydusunu uzaya gönderdi

09 Kasım 2022, Çarşamba 12:00
Doğu Afrika ülkesi Uganda, ilk uydusunu Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlattı.

Uganda Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ugandalı ve Japon mühendisler tarafından geliştirilen “PearlAfricaSat-1” isimli uydunun aralık ayında alçak yörüngeye yerleşmiş olacağını duyurdu. Uydu, hava durumu tahminleri, su seviyesi kontrolü, doğal kaynakların haritalandırılması ve tarımsal amaçlı kullanılacak. Afet önleme ve altyapı planlamada da kullanılacak olan uydu, ABD Havacılık ve Uzay Dairesince (NASA) fırlatıldı. Ülkenin ilk uydu programı olma özelliği taşıyan uyduyla daha sonra bu alanda yetişen yerel mühendislerin iletişim kuracağı belirtildi. 

 

AA

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