Uganda ilk uydusunu uzaya gönderdi

Doğu Afrika ülkesi Uganda, ilk uydusunu Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlattı.

Uganda Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ugandalı ve Japon mühendisler tarafından geliştirilen “PearlAfricaSat-1” isimli uydunun aralık ayında alçak yörüngeye yerleşmiş olacağını duyurdu. Uydu, hava durumu tahminleri, su seviyesi kontrolü, doğal kaynakların haritalandırılması ve tarımsal amaçlı kullanılacak. Afet önleme ve altyapı planlamada da kullanılacak olan uydu, ABD Havacılık ve Uzay Dairesince (NASA) fırlatıldı. Ülkenin ilk uydu programı olma özelliği taşıyan uyduyla daha sonra bu alanda yetişen yerel mühendislerin iletişim kuracağı belirtildi. AA

Okunma Sayısı: 107

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.