UNESCO’da plastik kirliliğine çözüm üretiliyor

Fransa’nın başkenti Paris’teki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) merkezinde plastik kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası anlaşmaya 2024’te varılması amacıyla ikinci müzakere faslı düzenleniyor.

BM'den dikkat çeken ''plastik kirliliği'' raporu!

Okyanusların tamamında 171 trilyondan fazla plastik parçası

Mikroplastik kirliliği Antarktika’ya ulaştı Dünyada plastik kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen uluslararası anlaşmaya gelecek yılın sonunda varılması amacıyla ikinci müzakere faslı UNESCO’nun Paris’teki merkezinde dün sabah başladı. 2 Haziran’a kadar devam edecek müzakerelere 175 ülkeden temsilciler katılıyor. Plastik Kirliliği Konusunda Hükümetler Arası Müzakere Komitesi Başkanı Gustavo Meza-Cuadra Velasquez, plastik kirliliği konusunda kaybedecek zamanın olmadığını ve hızlıca harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayarak “Plastikler çevremiz ve sağlığımız için giderek daha ciddi bir sorun teşkil ediyor” dedi. AA

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