Uzay hekimliği için geri sayım başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Uzar, Türkiye’de ilk kez sivil üniversite bünyesinde oluşturulan Hava ve Uzay Hekimliği Fizyolojik Eğitim Merkezi’nin 3-4 ay içinde açılacağını duyurdu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Uzar, Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi için belirlenen adayların enstitü öncülüğünde sürdürülen eğitim süreçleri ile hava ve uzay hekimliği alanında atılacak yeni adımlara ilişkin bilgileri paylaştı.

2018’de kurulan enstitünün 10 bilim dalından birinin de Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalı olduğunu belirten Uzar, bu alandaki hekimlerin havadan tahliye edilen hasta ve yaralıların sağlığı, tedavi ve takip süreçleri üzerine odaklandığını söyledi.

Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalının uzaya gidecek ilk Türk astronotun belirlenmesi için adayların muayene ve eğitim süreçlerini de üstlendiğini anlatan Uzar, bu çalışmaları Eskişehir’deki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçucu Sağlığı Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM) ile işbirliği içinde yürüttüklerini dile getirdi. Uzar, seçilen adayların Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde teorik eğitimlerini aldığını, uygulamalı eğitimlerin ise yine enstitü uzmanları öncülüğünde Eskişehir’de sürdürüldüğünü kaydetti.