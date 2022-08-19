Uzay meraklıları Antalya’da

Antalya Saklıkent, TÜBİTAK’ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu “Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri”ne ev sahipliği yapıyor.

Antalya yılın son gökyüzü etkinliğine ev sahipliği yapacak. Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent’te bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi yerleşkesindeki etkinlikler 4 gün sürecek. Astronomi meraklıları teleskoplarla uzayın derinliklerini izleyebilecek. Birbirinden ilginç yıldızlar ve gezegenler incelenecek, gök taşı yağmurları takip edilebilecek. Bu yıl Diyarbakır Van ve Erzurum’da düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliklerinin sonuncusu Antalya’da yapılıyor. Uzay meraklılarının 4 gün boyunca adresi Saklıkent olacak. TÜBİTAK’ın koordinesinde düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliğinde katılımcılar uzayın merak edilenlerini keşfe çıkacak. TELESKOPLU GÖZLEM YAPILACAK Etkinlik boyunca gündüz saatlerinde gezegenler, uydu teknolojileri ay misyonu ve roket çalışmaları ile ilgili sunumlar yapılacak. Gece saatlerinde ise teleskop ya da çıplak gözle gökyüzü gözlemlenebilecek. 21 Ağustos’ta sona erecek etkinliklerde katılımcılar, meteor ve gök taşı yağmurlarını da izleme fırsatı bulacak. (TRT Haber)

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