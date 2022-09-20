Uzay yolcusu için imzalar atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi için Axiom Space ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi için Fransa’nın başkenti Paris’te Axiom Space ile imzalar atıldı. Bakan Varank, “Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevi için tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliği yapacağız. Milli Uzay Programı ile hayaller gurura dönüşüyor” dedi. Türkiye Uzay Ajansı’nın da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türk uzay yolcusu için Axiom Space ile imzalar atıldı. Son 30 aday üzerinden eleme süreci titizlikle sürüyor. Axiom Space ile bugün yaptığımız iş birliği yeni bir mihenk taşı olacak. Ülkemiz için hayırlı olsun” denildi. AA

Okunma Sayısı: 110

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.