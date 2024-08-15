"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Uzayda mahsur kaldılar

15 Ağustos 2024, Perşembe 13:09
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing mekiğinin arızalanması sonucu yaklaşık iki aydır uzay istasyonunda mahsur kalan iki astronotunun gelecek yıla kadar uzay istasyonunda tutulup tutulmayacağına henüz karar vermediklerini açıkladı.

NASA, aslında iki hafta için uzay istasyonuna gönderilen ancak Boeing'in Starliner mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda haziran başından beri mahsur bekleyen iki astronotun Dünya'ya dönüşüne ilişkin açıklamada bulundu.

Basın toplantısında konuşan NASA'nın uzay operasyonları misyonu yöneticilerinden Ken Bowersox, astronotların dönüşüne ilişkin kesin bir tarih olmadığını duyurdu.

Bowersox, uzay istasyonunda kalan Butch Wilmore ve Suni Williams adlı astronotların SpaceX'in 2025 Şubat’ta yapacağı sefere kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tutulup tutulmayacağına ilişkin kararının birkaç hafta içinde alınacağını açıkladı.

Bowersox, ayrıca arızalı Boeing mekiğini Dünya'ya boş olarak dönmesini sağlayıp sağlamama konusunda da henüz karara varılmadığını bildirdi.

Karar vermeden önce daha fazla veriyi analiz edeceklerini belirten Bowersox, "Starliner'ı eve getirmek için zamanımız var ve bu zamanı akıllıca kullanmak istiyoruz." dedi.

Starliner mekiğindeki sorunun giderilmesini bekleme seçeneği dışında, SpaceX'in Şubat 2025'teki seferinde 4 astronot yerine iki koltuğun boş gönderilip Wilmore ile Williams'ın bu mekikle geri getirilmesi ihtimalinin de astronotları kurtarmak için düşünülen seçenekler arasında yer alıyor.

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı. Helyum sızıntısı tespit edilen Starliner mekiğinde yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve Dünya'ya dönüşü dört kez ertelenmişti.

Uzay istasyonunda bir hafta geçirmeleri planlanan NASA astronotlarının dönüş tarihi ve nasıl dönecekleri konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

AA

Okunma Sayısı: 426
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki soykırımda 40 bini aşkın Filistinli katledildi

    Uzayda mahsur kaldılar

    Yüzlerce çocuk, hasta ve yaralı Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması sebebiyle öldü

    Edirne'de fahiş fiyat artışına giden işletme 1 milyon lira ceza aldı
    📷

    Cami bahçesindeki 30 kaplumbağa 'Acıgöllü Kaplumbağa Terbiyecisi'ne emanet

    Rusya'dan Mescid-i Aksa baskınına tepki

    Suçları neydi?

    6 ayda Türkiye'de 1418 orman yangını çıktı, 17 bin 316 deprem kaydedildi, 28 çığ gözlemlendi

    DSÖ'den M çiçeği virüsü hakkında açıklama

    MEB: Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu ücret alınmayacak

    Gençler ülkeyi terk ediyor

    Tarım arazisine ev yapılır mı?

    Çözüm, her yıl 900 bin iş alanı açmak

    Ukrayna’dan Rusya’da riskli operasyon

    Mescid-i Aksa’yı rahat bırakın

    Kasıtlı soykırım

    İsrail’e silah satışını durdurun

    Çiftçiler eylemde

    Dünyanın seyrettiği katliam 313 gündür devam ediyor - Katledilen Filistinli sayısı 40 bine dayandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa Taşkın

    Emanet
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Resmî ideoloji dayatmasına AKP ile devam
    Ali HAKKOYMAZ

    Babam öldü
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz kılmamanın özürü var mıdır?
    Ali FERŞADOĞLU

    Önce üzüldüler, sonra çok sevindiler!
    İbrahim Aktaşcı

    Var saydım, kâr saydım!
    Genel

    Suçları neydi?
    Cevher İLHAN

    “Borç batağı” operasyonu
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’ın medeniyet harikalarından bahsi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.