VPN talebi yüzde 853 arttı

İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı patlamanın ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ülke genelinde bant daraltma uygulaması yaparak internet erişimine sınırlama getirdi.

Uygulama ile Instagram, YouTube, Facebook ve Twitter’a erişim yavaşlatıldı ya da bazı internet sağlayıcılar tarafından tamamen durduruldu. Sosyal medya platformlarına erişimdeki kısıtlamanın yaklaşık 10 saat sürdüğü belirtildi. DW Türkçe’nin haberine göre VPN kullanımıyla ilgili araştırmalar yapan TOP10VPN sitesine göre Taksim’de bombalı saldırının düzenlendiği 13 Kasım günü Türkiye’de VPN talebi yüzde 853 oranında arttı. Artış oranının önceki 30 günün ortalaması baz alınarak hesaplandığı belirtildi. Haber Merkezi

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