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7 MART 2023 SALI - YIL: 54

Yapay zeka editörlük yaptı

07 Mart 2023, Salı
Dünyadaki ünlü medya şirketleri yapay zeka programını haber üretiminde kullanmaya başladı. Bild, Politico ve Die Welt’i bünyesinde bulunduran Axel Springer, gelişen teknoloji ile bazı alanlarda insan çalışana ihtiyacı kalmadığını ve işten çıkarmalar yapacağını açıkladı.

Karmaşık ve tutarlı metinler üreten ChatGPT’nin popülerliği hızla yükselirken, dünyadaki ünlü medya şirketleri yapay zeka programını haber üretiminde kullanmaya başladı. Bild, Politico ve Die Welt’i bünyesinde bulunduran Axel Springer, gelişen teknoloji ile bazı alanlarda insan çalışana ihtiyacı kalmadığını ve işten çıkarmalar yapacağını açıkladı. Şirket, sadece özgün içerik üretebilen yayıncıların hayatta kalabileceğini belirtti.

Alman medya grubu Axel Springer’in CEO’su Mathias Doepfner, medya şirketinde  ChatGPT gibi yapay zeka sistemleri nedeniyle işten çıkarılmaların yapılacağını söyledi. Doepfner’in açıklamaları, yayıncının Alman gazeteleri Bild ve Die Welt’in gelirlerini artırmaya ve “tamamen dijital bir medya şirketi” olmaya geçiş yapmaya çalıştığı sırada yapıldı. Doepfner, otomasyon ve yapay zekanın gazetecilik için içerik üretimini destekleyen birçok işi giderek daha fazla gereksiz hale getirmesi nedeniyle işten çıkarmaların kapıda olduğunu duyurdu.

“EN İYİ ORİJİNAL İÇERİĞİ ÜRETENLER”

Doepfner çalışanlara gönderdiği e-postada, “Yapay zeka bağımsız gazeteciliği her zamankinden daha iyi hale getirme ya da basitçe onun yerini alma potansiyeline sahip” ifadelerini kullanarak, popüler ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının bilgi konusunda bir “devrim” vaat ettiğini ve yakında “bilgi toplama” konusunda insan gazetecilerden daha iyi olacağını aktardı.

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