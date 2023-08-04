Yapay zeka gelir eşitsizliğine sebep olacak

Asya ülkelerinde yetkililer, yapay zekanın gelir eşitsizliğine yol açacağı uyarısında bulunuyor.

'Yapay zeka köklü değişikliklere yol açacak'

İnsanlığa yapay zeka tehdidi

Yapay zeka şirketleri tazminat ödesin

Biden’dan yapay zeka ikazı

Yapay zekanın tehditleri iklim krizinden daha acil

Üretken yapay zeka, teknolojinin bir sonraki büyüme lokomotifi olarak kabul ediliyor. Merkezi San Francisco’da bulunan ve yazılım devi Microsoft’un desteğini alan OpenAI firmasının geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT’nin Kasım ayında ilk kez kitlesel kullanıma açılması, küresel bir akım başlattı. İlk bir haftada ChatGPT’yi indirenlerin sayısı 1 milyonu aştı. O zamandan bu yana yapay zeka temelli ChatGPT ve Midjourney gibi görüntü üreten araçlar eğitim, pazarlama, müşteri hizmetleri, online araştırma ve içerik üretiminde kullanılmaya başlandı. Kullanıcılar hem verimi arttırdı hem de maliyetler düştü. Ancak Asya ülkelerinde yetkililer ve bazı teknoloji uzmanları, üretken yapay zekanın kötü kullanımını önleyecek denetim mekanizmaları sağlanmadığı, kişisel veri ihlali ve dezenformasyon risklerinin arttığı ve bazı iş alanlarında otomasyonun daha hızlı benimsenmesinin gelir eşitsizliğine yol açacağı uyarısında bulunuyor.

Çok hızlı gelişiyor

Hindistan’ın Yeni Delhi kentindeki The Dialogue adlı düşünce kuruluşunun direktörü Kazim Rizvi, “Yapay zeka araçlarına erişimin eşit olmaması sosyoekonomik farklılıkları arttırabilir, daha fazla kaynağa erişimi olanların avantaj sağlamasına ve dışlanmış toplumların geri kalmasına yol açabilir” dedi. Rizvi, “Bu dengesizlik güç ve etkinin az sayıda insanın elinde toplanmasıyla sonuçlanırken yapay zeka güdümlü ekonomiye tam katılım imkanı olmayanlar bu yarışta geriye düşebilir” şeklinde konuştu. Asya ülkeleri, yapay zeka teknolojisine düzenleme getirme ve etik çerçeveler oluşturmada yapay zekanın sorumlu tasarım ve kullanımını amaçlayan kılavuz Yapay Zeka Hakları’nı hazırlayan Amerika’nın ve sıkı standartlar içeren Yapay Zeka Yasası’nı öneren Avrupa Birliği’nin gerisinde bulunuyor. Filipinli senatör Imee Marcos, “Yapay zeka, çoğu insanın anlayabileceğinden çok daha hızlı gelişiyor, insanların elinden işlerini alma tehdidi oluşturuyor” dedi.

Haber Merkezi